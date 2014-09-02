Житель Саратовской области обнаружен повешенным на стройке в Химках

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Подмосковные полицейские обнаружили тело жителя Саратовской области, повешенного на металлической проволоке в Химках, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Тело было найдено 1 сентября в микрорайоне Новогорск-7 на территории строящегося коттеджного поселка. Рядом следователи нашли документы мужчины и пропуск для прохода на стройку.

По предварительным данным, мужчина 1978 года рождения провисел повешенным около одного месяца. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

При этом по информации "Интерфакса", тело было обнаружено повешенным на заборе клинической больницы №119, расположенной в этом же микрорайоне. По данным агентства, смерть мужчины наступила около 5 месяцев назад.