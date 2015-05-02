Злоумышленники угнали у бизнесмена внедорожник за 1,6 млн рублей

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Неизвестный угнал дорогой внедорожник у столичного предпринимателя. Сумма ущерба от действий злоумышленника превысила 1,6 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".
Преступление было совершено у дома № 112, корпус 1 на Ленинградском шоссе. Неизвестный угнал автомобиль Range Rover Sport.
В настоящее время стражи порядка разыскивают подозреваемого.
Отметим, что 30 апреля грабители угнали грузовик с сигаретами в Пушкинском районе Подмосковья. Ущерб составил 26 миллионов рублей.
Неизвестный напал на водителя грузовика Volvo во время остановки на АЗС в то время, как охранник отлучился в кафе. Угрожая мужчине пистолетом, злоумышленник заставил его ехать в сторону Москвы, затем пересадил в авто своих сообщников и скрылся на грузовике. Водителя при этом вывезли в район Текстильщики.