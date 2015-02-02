На западе столицы оперативники задержали подозреваемого в хранении "спайсов"

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На западе столицы полицейские задержали подозреваемого в хранении "спайсов", сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

В ходе личного досмотра у 25-летнего безработного жителя Тверской области было обнаружено и изъято 19 пакетиков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством - курительной смесью "спайс".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

Задержанному грозит лишение свободы сроком до трех лет.