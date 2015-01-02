Оперативники ликвидировали наркопритон на юге Москвы

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Оперативники ликвидировали наркопритон в Духовском переулке на юге столицы, сообщает пресс-служба управления ФСКН по Москве.

Полицейские установили, что квартиру содержал 22-летний москвич. Оперативники задержали его и двоих посетителей притона в состоянии наркотического опьянения.

По данным столичного УФСКН, один из задержанных, уроженец Кабардино-Балкарии, находится в розыске за ряд преступлений имущественного характера.

Сейчас решается вопрос о его передаче инициатору розыска. Проводится проверка.