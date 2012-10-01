Двое инспекторов ГИБДД задержаны за взятку в Москве

Сотрудники полиции в Москве задержали двоих инспекторов ГИБДД при получении взятки. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД РФ.

Автоинспекторы были пойманы в воскресенье у дома №30 по Абрамцевской улице. В этот момент они получали деньги от заявителя за несоставление протокола и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Также, по словам полицейских, проводится служебная проверка, по результатам которой инспекторы будут уволены из правоохранительных органов, а их руководители - привлечены к ответственности.