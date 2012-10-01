Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 октября 2012, 03:50

Происшествия

Двое инспекторов ГИБДД задержаны за взятку в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции в Москве задержали двоих инспекторов ГИБДД при получении взятки. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД РФ.

Автоинспекторы были пойманы в воскресенье у дома №30 по Абрамцевской улице. В этот момент они получали деньги от заявителя за несоставление протокола и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Также, по словам полицейских, проводится служебная проверка, по результатам которой инспекторы будут уволены из правоохранительных органов, а их руководители - привлечены к ответственности.

Сюжет: Уголовные дела в отношении полицейских
криминал деньги взятка ГИБДД по Москве

Главное

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

Когда предметы гигиены становятся опасными?

На нижнем белье из-за влажности создаются идеальные условия для размножения бактерий

Постельное белье, пижамы и ночнушки могут стать причиной гнойничковых заболеваний кожи

Читать
закрыть

Как обезопасить организм в период весенней аллергии?

Пациент, знающий о реакции, должен заранее принимать назначенные препараты

Из питания важно исключить продукты, которые могут вызвать аллергию

Читать
закрыть

Зачем нужен ГОСТ на квест-комнаты?

Мера улучшит безопасность досуга и снизит риски для здоровья участников

Эксперты уверены: ГОСТ положительно скажется на сфере

Читать
закрыть

Как будет работать бытовая техника при ограничениях интернета?

Умная бытовая техника может перестать работать в России

Под угрозой могут оказаться умные чайники, телевизоры и пылесосы

Читать
закрыть

Как правильно совершить сделку с ипотечной квартирой?

Необходимо проверить, использовался ли материнский капитал и выделены ли доли детям

Важно проследить за снятием обременения банка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика