В Подмосковье задержали москвича с 300 граммами героина

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Сотрудники подмосковного управления вневедомственной охраны МВД задержали москвича, у которого при себе было 300 грамм героина, сообщает пресс-служба регионального главка полиции.

Задержать подозреваемого удалось в Мытищах. В полиции завели уголовное дело по статье "Незаконное хранение и перевозка наркотических средств", максимальное наказание по ней - 10 лет колонии.

Напомним, неделю назад в Москве задержали гражданку Таджикистана, которая распространяла наркотики во время прогулок с ребенком. Героин она прятала в заранее оговоренных с клиентами местах.