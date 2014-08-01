Задержан грабитель, спровоцировавший аварию с участием четырех авто

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В четверг, 31 августа, был задержан предполагаемый грабитель на Mercedes-Benz, протаранивший четыре припаркованных автомобиля на юго-востоке Москвы. Неизвестный устроил ДТП, скрываясь от преследовавших его правоохранителей.

Полицейские попытались остановить иномарку на улице Марьинский парк. Водитель машины не подчинился требованиям стражей порядка и попытался скрыться, но вскоре попал в аварию. Пассажир Mercedes сбежал, сообщает "Интерфакс".

По словам задержанного, незадолго до ДТП он и его подельники в Ставропольском проезде напали на предпринимателя с супругой. Преступники заблокировали BMW 530i, за рулем которого находился бизнесмен из Азербайджана. Они избили жертву, угрожая пистолетом, а затем похитили 20 тысяч рублей.

Супругу бизнесмена преступники посадили в свою машину и скрылись с места происшествия. О случившемся коммерсант сообщил в полицию. Правоохранители вышли на след предполагаемых злоумышленников. Обнаружив погоню, грабители вытолкнули из машины женщину и попытались скрыться.

Возбуждено уголовное дело.