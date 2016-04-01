Полицейские изъяли 14 пакетиков со "спайсами" у москвича

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Столичные правоохранители задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. У мужчины изъяли 14 пакетиков со "спайсами", сообщает пресс-служба главка московской полиции.

38-летнего ранее судимого москвича задержали на Полоцкой улице. Злоумышленник нес с собой внушительное количество наркотиков. Согласно проведенной экспертизе, изъятый материал является наркотическим средством – курительной смесью "спайс".

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков". Мужчина отпущен под подписку о невыезде.