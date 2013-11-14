Чаще всего москвичи берут кредиты на машины

Фото: ИТАР-ТАСС

Самыми востребованными займами в московских банках являются автокредиты. Всего в России 35% населения пользуются различными видами кредитования. Без учета кредитных карт эта цифра составляет 28%.

"Самым популярным является кредит наличными, как наиболее гибкий продукт. Затем идут кредитные карты, и наконец спустился вниз кредит на приобретение товаров в магазинах", - сообщила в своем докладе на IV международном конгрессе "Рынок взыскания задолженности. Тренды и перспективы" руководитель проектов Национального агентства финансовых исследований Ирина Лобанова.

По данным агентства, рынок кредитования в России испытывает нехватку клиентов. Так, согласно опросам компании, половина россиян ни разу не брала кредит. При этом 60% клиентов банков, которые имели опыт получения займа, планируют в будущем пользоваться кредитами.