Рост потребительского кредитования в этом году составит 20-25% - ЦБ

Фото: ИТАР-ТАСС

Рост потребительского кредитования в этом году может составить 20-25%. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Подобная динамика превышает темпы роста номинальных доходов населения, но при этом вносит положительный вклад в экономический рост.

По данным финансового регулятора, в 2013 году темпы роста розничных кредитов замедлились до 28,7 с 39,4%.

Как передает РИА Новости, Центробанк намерен снизить темпы роста беззалогового розничного кредитования с порядка 34% в годовом выражении до 10-15% в течение полутора-двух лет.