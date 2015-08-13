Просрочка компаний по кредитам за год выросла на 60%

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

За год общая просрочка по кредитам, выданным юридическим лицам, выросла на 60 процентов. Застройщики, энергетики и авиакомпании признаны самыми плохими должниками.

Директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин объяснил, почему строительные компании, авиаперевозчики и энергетики оказались в очень уязвимом положении.

"Это достаточно капиталоемкие отрасли. Там требуется вложение достаточно большого количества заемных средств. Эти отрасли сильно реагируют на кризисные ситуации. Люди начинают меньше летать и меньше покупать недвижимость. Кроме того, в этих отраслях, в первую очередь в строительстве, очень распространены цепочки неплатежей.

Крупные компании используют организации-прокладки в качестве субподрядчиков на случай возникновения финансовых затруднений", – сказал он в эфире радиостанции "Москва FM".

Добавим, просрочка в сфере строительства подскочила за год на 138 процентов, на этот сегмент приходится 15 процентов от общего портфеля долгов.

Как пишут "Известия", в сфере транспорта и связи рост долгов составил 105 процентов (с 31,8 миллиарда рублей до 65,2 миллиарда). За год долги авиаперевозчиков увеличились в семь раз. Из девяти направлений экономической деятельности объем просрочки уменьшился только в сфере производства и перераспределения энергии, газа и воды. Сейчас в этой сфере просрочка составляет 9,6 млрд рублей против 20 миллиардов рублей в начале июля прошлого года.

Отметим, сейчас банки продолжают снижать ставки по кредитам, чтобы привлекать качественных заемщиков и уйти от рисков. О понижении ставок сообщили ВТБ24 и Банк Москвы. Накануне потребительские кредиты в "Сбербанке" подешевели на 1-2 процентных пункта.

Напомним, 31 июля Центральный банк России снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

По прогнозу Банка России, замедление роста цен продолжится. Годовая инфляция снизится до 7 процентов через год и до целевого уровня в 4 процента в 2017 году.