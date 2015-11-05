Из-за повышения ключевой ставки банки потеряли 400 млрд рублей – эксперт

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Повышение ключевой ставки обошлось российским банкам в 200 миллиардов рублей, которые они переплатили мегарегулятору. В Сбербанке отмечают, что из-за резкого подорожания заемных денег кредитные организации теперь стараются быть менее зависимыми от Центробанка. В общей сложности за первое полугодие 2015 года российские банки недополучили прибыль в размере 400 миллиардов рублей.

Экономический обозреватель радиостанции "Москва FM" Константин Цыганков рассказал, что больше всего от подорожания кредитов в банках пострадали коммерческие предприятия.

"Ключевая ставка продолжает находиться на высоком уровне. Она давит на банки, ведь стоимость кредитования, заемных денег высокая. Из-за этого сохраняются довольно высокие ставки и по вкладам. Каким-то образом деньги все-таки нужно привлекать, а кредиты сейчас проблемные.

Взять кредит рискуют далеко не все. А именно кредитные средства – один из главных доходов для банков. Речь идет о коммерческих структурах, которым эти кредиты нужны для функционирования бизнеса", – пояснил эксперт.

Ключевая ставка остается на высоком уровне – эксперт

По мнению эксперта, Центробанку необходимо снижать ключевую ставку и пытаться стимулировать экономическое развитие, не давая государственных субсидий крупным компаниям.

Как пишет РБК, сейчас банки стараются стать независимыми от Центробанка. От средств мегарегулятора уже практически отказался ВТБ24. В его портфеле оказалось всего 15 миллиардов рублей государственных средств. По словам главы ВТБ24 Михаила Задорнова, банку в этом помогает привлечение клиентских средств.

Напомним, в конце октября Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 11 процентов. Регулятор намерен изменить этот показатель на ближайших заседаниях совета директоров.

Регулятор отказался от снижения ключевой ставки из-за инфляционных рисков. Иными словами, Центробанк опасается, что при дальнейшем снижении показателя в стране вырастут цены на основные продовольственные товары.

При этом в ЦБ отмечают, что в сентябре в России наметились признаки замедления спада в экономике. Безработица остается на достаточно низком уровне, а тяжелых последствий экономического кризиса удалось избежать.

Решение о снижении ключевой ставки может быть принято 11 декабря в ходе очередного заседания совета директоров Центробанка.