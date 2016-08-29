Полицейские задержали вора-верхолаза с альпинистским снаряжением

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные полицейские задержали подозреваемого в квартирных кражах с помощью альпинистского снаряжения. Об этом m24.ru сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Преступление произошло в ночь на воскресенье на Митинской улице. Грабитель через балкон проник в квартиру дома, расположенную на 15-м этаже. Злоумышленник похитил два мобильных телефона, планшет и деньги.

Мужчину застала врасплох дочь хозяйки квартиры, однако вор успел скрыться. Общая сумма украденного составила 26 тысяч рублей. Позднее подозреваемого задержали в деревне Говорово в Новомосковском округе.

Им оказался житель 32-летний житель Хабаровска. Задержанный может быть причастен к ряду аналогичных преступлений. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой".