У специалистов по кибербезопасности украли из офиса 15,8 млн рублей

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Из офиса столичной компании, занимающейся компьютерной безопасностью, украли 15,8 миллиона рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Как установили правоохранители, в ночь на 28 января неизвестные отжали окно на третьем этаже бизнес-центра, где фирма снимала офис, проникли в кабинет руководства, вскрыли сейфы, забрали деньги и скрылись.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, устанавливаются личности злоумышленников.

Добавим, что в тот же день ограбили коттедж сотрудницы банка: злоумышленники вынесли из дома в Новой Москве драгоценности, 80 тысяч долларов и золотые монеты стоимостью миллион рублей. Общая сумма ущерба составила 16 миллионов рублей.