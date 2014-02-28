Задержан подозреваемый в попытке кражи из квартиры актера Льва Дурова

Лев Дуров. Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке кражи из квартиры актера Льва Дурова. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Андрей Галиакберов.

"Сотрудники Уголовного розыска ОМВД по району Хамовники сегодня днем задержали с поличным после совершения сразу двух квартирных краж 27-летнего ранее несудимого жителя Москвы", - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее M24.ru сообщал, что неизвестные обокрали квартиру известного актера Льва Дурова.

Сигнал о краже поступил в правоохранительные органы в понедельник около 14.40. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в квартиру на Фрунзенской набережной забрались воры, похитили ценные вещи и скрылись.