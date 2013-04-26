Форма поиска по сайту

26 апреля 2013, 13:45

Происшествия

Неизвестные украли терминал из отделения банка в Бибирево

На месте происшествия. Фото: читатель M24.ru

В ночь на 26 апреля неизвестные похитили терминал из отделения банка на северо-востоке Москвы.

Об инциденте в отделении Сбербанка на улице Корнейчука сообщили читатели M24.ru.

Как рассказали M24.ru работники Сбербанка, в 4 часа утра злоумышленники прикрепили трос к терминалу и выдернули его с помощью автомобиля из "зоны 24" (круглосуточно открытого помещения с банкоматами), после чего погрузили аппарат в машину и увезли.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве эту информацию не подтвердили.

Напомним, что за последнее время это не первый инцидент с банкоматами. Чуть больше недели назад неизвестные в подмосковном Долгопрудном пытались украсть деньги из терминала одного из банков. Для этого преступники взорвали аппарат для выдачи денег.

