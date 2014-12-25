Экс-министра оборонной промышленности обокрали в центре Москвы

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Неизвестные обокрали экс-министра оборонной промышленности России Зиновия Пака в центре столицы. Бывший чиновник лишился сумки с деньгами и документами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено накануне на Малой Дмитровке. Пак оставил свой Porsche Cayenne открытым, в салон машины забрались грабители, которые похитили деньги и документы. Общая сумма ущерба составила 255 тысяч рублей.

Пак обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Отметим, что Зиновий Пак с 1996 года возглавлял Госкомитет России по оборонным отраслям промышленности. Затем он возглавил министерство оборонной промышленности. С 1999 по 2003 год Пак руководил Российским агентством по боеприпасам.

В сентябре этого года неизвестные ограбили на севере столицы замгубернатора Новгородской области Виктора Нечаева. Возле дома №37 по Ленинградскому проспекту двое неизвестных похитили с пассажирского сиденья автомобиля Nissan сумку с личными вещами, и скрылись на автомобиле Infiniti.