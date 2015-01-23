Задержан подозреваемый в краже драгоценностей на полмиллиона рублей

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Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в похищении у москвича драгоценностей на 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба главка московской полиции.

По словам потерпевшего, он обнаружил, что из его квартиры, расположенной в одном из жилых домов по Молодогвардейской улице, пропали золотые ювелирные украшения. Материальный ущерб составил 500 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный житель Брянской области.

Как выяснили полицейские, в течение новогодних праздников задержанный гостил у заявителя, и, воспользовавшись свободным доступом к вещам хозяина квартиры, присвоил себе дорогостоящие изделия.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.