В столице ограбили главу крупной медицинской компании

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Главу медицинской компании ограбили в центре Москвы. Добычей злоумышленника стала сумка с 215 тысячами рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено накануне на Дружинниковской улице. Неизвестный напал на женщину и вырвал у нее сумку с деньгами и документами.

По данным источника, жертвой преступления стала Дора Андам, президент компании ЗАО "Андам Групп Интернэшнл". Фирма занимается производством медицинского оборудования.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Напомним, сегодня из автомобиля режиссера сериала "Моя прекрасная няня" Алексея Кирющенко украли ноутбук и рабочие документы.

Режиссер обратился в полицию и сообщил, что неизвестные разбили боковое стекло его Mercedes, припаркованного на улице Садово-Кудринская, и похитили ценные вещи.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливается точная сумма ущерба.