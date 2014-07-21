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Происшествия

21 июля 2014, 13:13

Задержаны трое участниц разбоев с применением психотропных веществ

кражи криминал уголовные дела задержания ограбления

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные сыщики задержали трех женщин, подозреваемых в серии разбойных нападений с применением психотропных препаратов, передает пресс-служба МВД.

В мае 2014 года подозреваемые, занимавшиеся проституцией, применили психотропное вещество в отношении двух мужчин 47 и 57 лет. В результате один из потерпевших скончался. У жертв похитили ноутбук, три мобильных телефона и 25 тысяч рублей.

Также участницы группы подозреваются в аналогичном преступлении, совершенном в июле текущего года: тогда у 30-летнего мужчины был похищен дорогостоящий велосипед, мобильный телефон и деньги.

В ходе обыска в квартире задержанных обнаружили и изъяли психотропные вещества, несколько мобильных телефонов, планшетные компьютеры, похищенный велосипед и другие вещдоки.

Задержанные заключены под стражу, возбуждено уголовное дело. По имеющейся у оперативников информации, фигурантки могут быть причастны к подобным преступлениям на территории Москвы, Краснодарского края, Свердловской области и других регионов России.

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