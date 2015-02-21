У бизнесмена угнали внедорожник в Новой Москве

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Неизвестные похитили у мужчины дорогой внедорожник в Новой Москве. Ущерб от действий злоумышленников составил около 4 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Накануне в правоохранительные органы обратился гендиректор одной из столичных фирм. Он рассказал, что в ночь с 19 на 20 февраля неизвестные проникли в его гараж, расположенный в поселении Рязановское и угнали оттуда Toyota Land Cruiser.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", ведется розыск злоумышленников.

Напомним, накануне столичные полицейские задержали на западе Москвы мужчину, подозреваемого в угоне КамАЗа стоимостью более 1,5 млн рублей.

Машина была припаркована около одного из домов на Рябиновой улице. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Каширском шоссе задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний безработный уроженец одного из государств в Закавказье.