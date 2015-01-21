В ТиНАО у женщины похитили почти 7 млн рублей

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В Новой Москве у женщины из дома похитили около 7 миллионов рублей, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

С заявлением о краже 46-летняя безработная жительница Москвы обратилась во вторник. По предварительной версии, к преступлению может быть причастна 34-летняя домработница потерпевшей. Личность подозреваемой установлена, в данный момент ведется ее розыск.

Отметим, накануне у безработного жителя Московской области угнали автомобиль Porsche Panamera. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража". Автомобиль Porsche Panamera 2010 года выпуска объявлен в розыск.