Полиция задержала администратора магазина по подозрению в краже 550 тысяч рублей

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На западе Москвы полицейские задержала администратора магазина по подозрению в краже, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

В дежурную часть по району Фили-Давыдково поступило сообщение о краже из магазина, расположенного на Кутузовском проспекте.

По словам заявителя, в ночное время в помещение данного торгового предприятия проник неизвестный и похитил из кассы все денежные средства. Материальный ущерб составил около 550 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Братской улице задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Москвы.

Сотрудниками полиции установлено, что молодой человек являлся администратором торгового центра и имел свободный доступ в помещение, где располагалась касса.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.