Задержан подозреваемый в краже строительного материала на 950 тысяч рублей

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На юго-западе Москвы задержан подозреваемый в краже строительного материала, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

14 февраля в дежурную часть по району Южное Бутово с заявлением о краже металлочерепицы обратился 37-летний москвич.

По словам потерпевшего, ранее он на две недели уехал с семьей отдыхать за город, а, вернувшись, обнаружил, что с крыши его дома пропало все покрытие.

Материальный ущерб составил 950 тысяч рублей.

В тот же день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний безработный уроженец Средней Азии.

Полицейские установили, что задержанный являлся местным жителем и данный строительный материал планировал продать, поместив объявление в интернете.

В настоящее время похищенное изъято и возвращено владельцу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.