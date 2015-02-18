Задержан подозреваемый в краже строительного материала на 950 тысяч рублей

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На юго-западе Москвы задержан подозреваемый в краже строительного материала, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.
14 февраля в дежурную часть по району Южное Бутово с заявлением о краже металлочерепицы обратился 37-летний москвич.
По словам потерпевшего, ранее он на две недели уехал с семьей отдыхать за город, а, вернувшись, обнаружил, что с крыши его дома пропало все покрытие.
Материальный ущерб составил 950 тысяч рублей.
В тот же день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний безработный уроженец Средней Азии.
Полицейские установили, что задержанный являлся местным жителем и данный строительный материал планировал продать, поместив объявление в интернете.
В настоящее время похищенное изъято и возвращено владельцу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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