Задержана подозреваемая в краже сейфа из кабинета своего начальника

Столичные полицейские задержали подозреваемую в краже сейфа на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

4 декабря в полицию обратилась директор одного из столичных магазинов. Заявительница обнаружила пропажу сейфа с выручкой в размере 705 тысяч рублей из служебного кабинета. Также с момента пропажи на связь перестала выходить одна из ее подчиненных.

Сотрудники уголовного розыска на одном из автовокзалов Москвы задержали подозреваемую. Ею оказалась 25-летняя уроженка одного из государств Юго-Восточной Европы.

Выяснилось, что девушка имела свободный доступ в помещение, где располагался сейф и, воспользовавшись данной привилегией, совершила кражу.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража". Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.