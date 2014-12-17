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Происшествия

17 декабря 2014, 07:15

Задержана подозреваемая в краже сейфа из кабинета своего начальника

кражи криминал задержания

Столичные полицейские задержали подозреваемую в краже сейфа на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

4 декабря в полицию обратилась директор одного из столичных магазинов. Заявительница обнаружила пропажу сейфа с выручкой в размере 705 тысяч рублей из служебного кабинета. Также с момента пропажи на связь перестала выходить одна из ее подчиненных.

Сотрудники уголовного розыска на одном из автовокзалов Москвы задержали подозреваемую. Ею оказалась 25-летняя уроженка одного из государств Юго-Восточной Европы.

Выяснилось, что девушка имела свободный доступ в помещение, где располагался сейф и, воспользовавшись данной привилегией, совершила кражу.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Кража". Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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