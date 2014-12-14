Задержаны двое подозреваемых в кражах иномарок

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Столичные оперативники задержали двоих подозреваемых в совершении серии краж иномарок. Задержанные входили в крупную преступную группировку, сообщает пресс-служба главка МВД Москвы.

Злоумышленники угоняли дорогостоящие иномарки в Москве. Работали по одной и той же схеме: сначала крали номера с припаркованных во дворах автомобилей, затем угоняли понравившуюся им иномарку и сразу же меняли на ней номера.

Украденные машины перегоняли в Тверскую область. В целях конспирации, подозреваемые неоднократно меняли номера на автомобилях в ходе поездок.

У задержанных обнаружили две угнанные ранее машины. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Стражи порядка устанавливают количество совершенных угонщиками преступлений и разыскивают угнанные ранее автомобили для возврата владельцам.