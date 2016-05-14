Угонщики восьми дорогих иномарок пойдут под суд

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Направлено в суд уголовное дело по факту хищения дорогостоящих автомобилей по договору лизинга на сумму более 33 миллионов рублей.

Столичная полиция направила в суд уголовное дело о хищении восьми дорогостоящих автомобилей одной из лизинго-транспортных компаний Москвы, сообщает пресс-служба городского главка МВД.

По данным следствия, злоумышленники от чужого имени заключили договоры лизинга, а после получения машин один из соучастников перегонял их на автостоянки Санкт-Петербурга, отключив системы сигнализационной охраны, позволяющие определить их местонахождение.

Если звонили сотрудники компании, оказывающей услуги по техническому обеспечению и обслуживанию машин, и сообщали о срабатывании сигналов тревоги, мужчина заверял, что автомобили не похищены и находятся под его контролем. Далее организатор группы заявил руководству компании-лизингодателя о том, что полученные им машины похищены сотрудниками фирмы, с которой он заключил договор аренды, и предоставлял заранее подготовленный фиктивный договор.

Стоимость похищенного составила более 33 миллионов рублей. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере", дело с утвержденным прокуратурой заключением направлено в Кузьминский райсуд.