На западе столицы задержан менеджер ресторана по подозрению в краже денег

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Сотрудники полиции на западе столицы задержали менеджера ресторана по подозрению в краже денег, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

12 января с заявлением о краже в полицию обратился генеральный директор одного из столичных ресторанов, расположенных на Кутузовском проспекте. По словам потерпевшего, два дня назад в кабинете бухгалтерии была обнаружена пропажа денежных средств.

Сотрудники уголовного розыска по району Фили-Давыдково задержали подозреваемого, одного из менеджеров данного заведения. Им оказался 28-летний житель Подмосковья.

Как выяснили полицейские, пользуясь доверием своих коллег, молодой человек проник в кабинет бухгалтера и похитил хранившиеся там денежные средства. Материальный ущерб составляет около 500 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ему грозит до двух лет колонии..