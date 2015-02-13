Полицейские задержали подозреваемую в краже иномарки на 1,5 млн рублей

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На юго-западе Москвы сотрудники полиции задержали подозреваемую в угоне автомобиля у своего знакомого, передает пресс-служба столичной полиции.

Сообщение об угоне поступило в ОМВД Академического района 11 февраля. По словам автовладельца, с ноября 2014 года по февраль 2015 года пока он был в отъезде, кто-то похитил его автомобиль марки "Мерседес".

Материальный ущерб составил 1,5 млн рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Новочеремушкинской улице задержали подозреваемую. Ею оказалась 22-летняя сожительница потерпевшего, которая, имея доступ к ключам и документам от авто, похитила и впоследствии продала его.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".