12 февраля 2014, 09:13

Происшествия

Подозреваемых в краже шуб из торгового центра ищут в Москве

Из торгового центра Москвы украдены шубы на 128 тысяч рублей

Столичные правоохранители ищут причастных к краже шуб из торгового центра. Накануне удалось задержать одного подозреваемого.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в магазин заходят два молодых человека, а спустя несколько минут выходят из него с полной сумкой.

По словам задержанного, знакомый предложил ему заработать немного денег. В магазине молодым людям передали сумку с товаром и сказали, что свяжутся позже, сообщает телеканал "Москва 24".

По данным полиции, всего в краже приняли участие пять человек. Сумма ущерба составила 128 тысяч рублей. Именно столько стоили два меховых полупальто.

