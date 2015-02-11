Управляющая магазином похитила более 1,4 млн рублей

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Столичные полицейские задержали подозреваемую в краже более 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

30 января в полицию обратился генеральный директор одной из мебельных фирм. По словам заявителя, в период с 20 декабря 2014 года по 21 января 2015 года кто-то похитил денежные средства организации, а именно мебельного магазина, расположенного в одном из домов на Челобитьевском шоссе.

Материальный ущерб составил более 1,4 млн рублей.

9 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковыми была задержана подозреваемая недалеко от места преступления. Ею оказалась 42-летняя уроженка Якутии, работающая управляющей в данном магазине.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.