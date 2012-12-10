Полицейские задержали подозреваемого в краже автомобильных номеров

Сотрудники ОМВД по району Щукино задержали безработного приезжего из Владимирской области, подозреваемого в краже автомобильных номеров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, патруль заметил подозрительного мужчину с объемной сумкой. При себе документов у задержанного не оказалось, досмотр личных вещей выявил несколько автомобильных номеров, инструменты и визитные карточки с телефоном.

Преступник был ранее судим за разбои, грабежи и изнасилования. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", украденные знаки возвращены владельцам.