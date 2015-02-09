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Происшествия

9 февраля, 16:48

Житель Подмосковья угнал машину у знакомого

кражи криминал задержания угоны автомобилей

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Жителя Московской области задержали по подозрению в угоне автомобиля у его знакомого, передает пресс-служба столичной полиции.

Сообщение об угоне поступило в ОМВД по району Замоскворечье почти в 3 часа ночи 6 февраля. По словам автовладельца, у него в гостях был знакомый, после ухода которого потерпевший не досчитался ключей от Toyota, а впоследствии и самой машины.

Вечером того же дня подозреваемого задержали на шоссе Энтузиастов, автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей вернули владельцу.

На подозреваемого завели дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" и отпустили его под подписку о невыезде. Теперь ему грозит до пять лет колонии.

Добавим, что в октябре 2014 года полицейские задержали в Зеленограде мужчину, который угнал иномарку у собственной сестры.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль Opel. В ходе проверки документов выяснилось, что у находившегося за рулем иномарки 23-летнего мужчины нет прав и он был пьян.

Как оказалось, задержанный ходил в гости к своей сестре, а затем без ее ведома взял ключи от машины и угнал иномарку.

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