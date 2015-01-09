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Происшествия

09 января 2015, 12:12

Полицейские задержали похитителя телефона за 15 минут

кражи криминал уголовные дела мобильные телефоны

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Столичные полицейские задержали подозреваемого в похищении мобильного телефона в течение 15 минут после заявления о краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

8 января в 15.15 в полицию обратился мужчина. Он заявил, что на улице неизвестный выхватил у него из рук мобильный телефон и скрылся. Как отмечают в столичном МВД, "информация была незамедлительно доведена до всех нарядов, работающих в системе единой дислокации".

В 15.30 подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 25-летний уроженец Армении. У мужчины был найден похищенный телефон. Заведено уголовное дело.

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