Эксперты считают сигнализацию лучшей защитой от домушника

В России всего 5% квартир оборудованы сигнализацией

Самой лучшей защитой от квартирного вора является охранная сигнализация. В случае проникновения в квартиру группа быстрого реагирования приедет в течение 7 минут. Но в России такой защитой оборудованы всего 5 процентов квартир, рассказал в эфире "Москва FM" независимый эксперт в сфере охраны недвижимости Илья Каковкин.

"Охранная сигнализация - это серьезная мера. Преступники стараются даже не идти в те квартиры, где они установлены. К сожалению, в России ими оборудовано около 5-7 процентов квартир", – отметил Каковкин.

По его словам, от квартирной кражи не застрахован никто. Любую, самую крепкую железную дверь профессионал вскроет максимум за 15 минут. При этом кражи происходят и в домах с консьержами или охраной. Чтобы не стать жертвой домушника, в первую очередь, не нужно никого посвящать в свои планы.

"Не нужно посвящать в свои планы – где и сколько вы собираетесь отдыхать. Дверь в квартиру закрывать на все замки, – посоветовал эксперт. – Не хранить большие суммы денег или драгоценности дома. А если все-таки храните, то это должны быть специализированные сейфы, врезанные в стену".

Особенно внимательны должны быть жители первых и последних этажей. По статистике, в 80% случаев вор попадает в квартиру через окно. Современные пластиковые окна вскрываются за 4 минуты, поэтому лучше установить на окна железные решетки.