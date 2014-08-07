На западе Москвы беженец из Афганистана задержан за кражу банкомата

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На западе столицы полицейские задержали беженца из Афганистана за кражу банкомата, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В среду, 6 августа, в полицию обратился представитель столичного коммерческого банка с заявлением о похищении банкомата на Большой Филевской улице. В результате кражи пропали около 3 миллионов рублей, находившихся внутри аппарата.

Примерно через 10 минут после заявления на Матвеевской улице сотрудники московской полиции остановили автомобиль "ВАЗ-2112". За рулем автомобиля находился 28-летний уроженец Афганистана, имеющий в России статус беженца.

В салоне машины сотрудники полиции обнаружили украденный банкомат. Иностранец задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент устанавливаются соучастники этого преступления.