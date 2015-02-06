Офисный вор вынес 20 млн рублей из столичных бизнес-центров

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В Москве задержали серийного офисного вора, обокравшего 15 компаний на общую сумму в 20 миллионов рублей, передает пресс-служба столичного главка МВД.

Как установили сыщики МУРа, подозреваемый заходил в бизнес-центр под видом сотрудника за полчаса до закрытия офисов, затем вскрывал двери и забирал ценные вещи. Выходил он под видом задержавшегося работника.

Поймать вора удалось 4 февраля с поличным: он подобрал ключи и проник в офис фирмы на Кронштадском бульваре, откуда забрал вещей на миллион рублей. Дома у подозреваемого нашли большое количество предметов и ценностей, а также деньги в валюте разных стран на общую сумму более 16 миллионов рублей.

Оперативники также нашли множество отмычек, ключей, монтировок, бейджей и магнитных ключей, которые использовались для проникновения в здания.

По словам самого задержанного, информацию о часах работы бизнес-центров и схемы расположения офисных помещений он получал в интернете на их сайтах.

В отношении задержанного завели уголовное дело по статье "Кража в крупном размере", ему может грозить до шести лет колонии.

Ранее M24.ru сообщало, что из офиса столичной компании, занимающейся компьютерной безопасностью, украли 15,8 миллиона рублей.

Как установили правоохранители, в ночь на 28 января неизвестные отжали окно на третьем этаже бизнес-центра, где фирма снимала офис, проникли в кабинет руководства, вскрыли сейфы, забрали деньги и скрылись.