В Подмосковье за кражу икон задержан местный житель

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В Егорьевском районе Московской области полицейские задержали местного жителя по подозрению в краже религиозной утвари. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

Во вторник, 2 декабря, в полицию обратилась 65-летняя местная жительница, которая заявила, что в ее дом проникли неизвестные. Злоумышленники похитили две иконы и литой крест с распятием Христа. Общую стоимость украденной утвари оценили в более чем 50 тысяч руб.

Сотрудниками уголовного розыска за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 26-летний житель Егорьевского района.

На молодого человека завели уголовное дело о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Сейчас полицейские выясняют, был ли задержанный причастен к совершению иных преступлений в Подмосковье.