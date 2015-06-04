В Новой Москве вор вынес из квартиры шубы, ценности и продукты

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В Новой Москве злоумышленник ограбил квартиру на 1 миллион рублей, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Вор украл четыре норковых шубы, шубу из меха енота, ювелирные украшения, а также часы Prada и Kesote.

Кроме того, злоумышленник унес с собой игровую приставку, видеодомофон, еду, две сумки, рюкзак, чемодан и забрал из квартиры продукты.

По словам собеседника агентства, вор проник в квартиру путем подбора ключей. Общий материальный ущерб составил около 1 миллиона рублей.