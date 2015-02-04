Мужчину задержали за кражу автомобильных зеркал

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Полицейские задержали 33-летнего уроженца Средней Азии, подозреваемого в краже автомобильных зеркал на западе столицы, сообщает пресс-служба московской полиции.

Ранее с заявлением в ведомство обратился житель дома по улице Горбунова. Он рассказал, что оставил свой автомобиль "Фиат" около дома, а вернувшись обнаружил, что неизвестный снял с машины боковые зеркала.

Оперативники установили, что задержанный причастен еще к десяти различным кражам на территории Западного округа, общий ущерб от которых составил около 500 тысяч рублей.

Подозреваемого заключили под стражу. В отношении него возбудили дело по статье "Кража".

Отметим, что это не единственный случай кражи необычных предметов в Москве за последнее время. В конце января также на западе Москвы был задержан 22-летний молодой человек, подозреваемый в краже пожарных кранов.