Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

02 сентября 2014, 17:53

Сиделка ограбила пенсионера на полтора миллиона рублей

кражи криминал уголовные дела

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные полицейские задержали подозреваемую в крупной квартирной краже. Женщину уличили в том, что она вынесла из квартиры банковские сертификаты на сумму около полутора миллионов рублей, сообщает пресс-служба главка МВД Москвы.

1 сентября в правоохранительные органы обратился пенсионер, из квартиры которого пропали банковские сертификаты. Мужчина заявил, что несколько месяцев назад попросил сиделку, ухаживавшую за его больной женой, найти эти сертификаты. Спустя месяц супруга пенсионера умерла, и мужчина не стал продлевать договор с сиделкой. После ее ухода он вспомнил про сертификаты и попытался найти их, но попытки не увенчались успехом.

Подозреваемую задержали на одном из столичных вокзалов в тот же день. Ей оказалась 62-летняя жительница Нижневартовска.

В ходе допроса она рассказала, что после обнаружения сертификатов пошла в банк и обналичила деньги, которые в дальнейшем тратила в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать