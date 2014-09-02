Сиделка ограбила пенсионера на полтора миллиона рублей

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Столичные полицейские задержали подозреваемую в крупной квартирной краже. Женщину уличили в том, что она вынесла из квартиры банковские сертификаты на сумму около полутора миллионов рублей, сообщает пресс-служба главка МВД Москвы.

1 сентября в правоохранительные органы обратился пенсионер, из квартиры которого пропали банковские сертификаты. Мужчина заявил, что несколько месяцев назад попросил сиделку, ухаживавшую за его больной женой, найти эти сертификаты. Спустя месяц супруга пенсионера умерла, и мужчина не стал продлевать договор с сиделкой. После ее ухода он вспомнил про сертификаты и попытался найти их, но попытки не увенчались успехом.

Подозреваемую задержали на одном из столичных вокзалов в тот же день. Ей оказалась 62-летняя жительница Нижневартовска.

В ходе допроса она рассказала, что после обнаружения сертификатов пошла в банк и обналичила деньги, которые в дальнейшем тратила в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.