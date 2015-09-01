Мастер по ремонту задержан за кражу драгоценностей у своей клиентки

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На юго-западе Москвы полицейские задержали подозреваемого в краже ювелирных украшений на крупную сумму денег, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В дежурную часть с заявлением о краже обратилась 51-летняя москвичка. Женщина рассказала, что по объявлению в газете пригласила к себе мастера, который должен был положить плитку в ванной комнате. Двое суток мужчина занимался ремонтом, а по окончании работ получил плату и покинул квартиру.

Однако после его ухода через некоторое время женщина обнаружила пропажу ювелирных украшений на сумму более 500 тысяч рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Им оказался 40-летний уроженец Южного Федерального округа, в ходе осмотра квартиры которого полицейские обнаружили часть похищенных ювелирных украшений.

По данному факту возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.