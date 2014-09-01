"Домушники" получили 20 лет на четверых за серию краж

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Четверо квартирных воров получили на всех почти 20 лет колонии за серию краж, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам дела, группа воров вскрывала двери в квартиры с помощью отвертки, молотка и разводного гаечного ключа. В основном кражи происходили днем, когда хозяев не было дома.

"Домушники" похищали деньги, ювелирные украшения, меховые изделия, бытовую и электронную технику, а также обувь и продукты питания. Установлено, что на счету банды восемь преступлений. Задержать их удалось с поличным в июле 2013 года.

В зависимости от степени участия в совершенных преступлениях трое воров получили по пять лет колонии, а четвертый – 4,5 года.