Сотрудники МУРа задержали подозреваемых в серии угонов

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Оперативники столичного угрозыска задержали троих подозреваемых в серии угонов, передает пресс-служба московского главка полиции.

Ранее в правоохранительные органы с заявлением о краже обратился мужчина. По словам потерпевшего, он припарковал свой Ford, но, вернувшись через некоторое время, машину стоимостью полмиллиона рублей не обнаружил.

Украденная иномарка нашлась на следующий день. В течение суток оперативники наблюдали за машиной, и, когда трое подозреваемых сели в авто, полицейские поехали за ними.

Задержать предполагаемых угонщиков удалось на автостоянке. Установлено, что они причастны как минимум к трем подобным преступлениям.

Угонщиками оказались уроженцы Армении, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Кража".