В Подмосковье задержаны причастные к 20 кражам домушники

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Сыщики подмосковного управления угрозыска задержали двоих участников ОПГ, подозреваемых в серии краж из частных домов, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Например, в Бронницах злоумышленники повредили замок входной двери в одном из частных домов, проникли внутрь и, угрожая ножом хозяйке, похитили ювелирные изделия на общую сумму в 3,5 миллиона рублей.

Подозреваемых задержали при силовой поддержке бойцов СОБР, в ходе обысков у них были изъяты украшения, 16 мобильных телефонов, два фотоаппарата, планшетный компьютер, ноутбук и нож.

Уже доказана причастность фигурантов к совершению 21 кражи на территории шести районов области, возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Грабеж". Список их деяний может оказаться более длинным – полиция выясняет, не были ли они причастны к похожим преступлениям.