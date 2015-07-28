Парк Горького приглашает на встречу с космонавтом Александром Лавейкиным

Фото: ТАСС/ Олег Иванов

31 июля в летнем кинотеатре "Пионер", расположенном в парке Горького, состоится встреча с героем СССР, летчиком-космонавтом Александром Лавейкиным.

Эта встреча станет первым мероприятием в новом проекте о космосе, который совместно запускают парк Горького и Музей космонавтики, сообщается на официальной странице организации в Facebook.

Космонавт Александр Лавейкин расскажет гостям парка, как выглядит Земля с высоты, что ощущает человек, выходя в открытый космос.

В феврале 1987 года Лавейкин совершил полет на орбитальную станцию "Мир", где был бортинженером корабля "Союз ТМ-2". Длительность полета составила 174 суток 3 часа 25 минут и 56 секунд. Также он трижды выходил в открытый космос и провел там в общей сложности 8 часов 48 минут.