На борту МКС расцвели декоративные астры-циннии

Фото: nasa.gov

На борту Международной космической станции расцвели декоративные астры-циннии. Как сообщают Дни.ру, эксперимент поможет понять ученым, как космос влияет на размножение растений.

Растения выращивают в специальной установке Veggie. В ней расположены капсулы с семенами сельскохозяйственных культур, почва и светодиодные лампы, которые стимулируют рост растений в условиях невесомости и отсутствия освещения.

Как сообщает NASA, команда МКС будет наблюдать за астрами и их способностью опыления в космосе.

В прошлом году на МКС провели эксперимент по выращиванию пшеницы, гороха и японской капусты. Для этого использовали метод гидропоники, то есть семена помещали не в почву, а в питательный раствор. Овощи получились безопасными для потребления, без мутаций.

Этим летом астронавты вырастили красный салат сорта Ромэн, питательная ценность которого оказалось такой же, как и у его земного аналога.