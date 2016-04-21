Космическое спокойствие посреди большого города

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В апреле весь мир отмечает 55-летие пилотируемой космонавтики. Юрий Гагарин подарил миру знаковую дату, а своей стране – повод для гордости. Но этим не ограничивается вклад того полета. Косвенно мы еще получили возможность быть спокойными в условиях повышенных перегрузок и стресса.

Об этом практически ничего не сообщали СМИ, но пилотируемую космонавтику с самого начала сопровождала особая сфера науки – "космическая" фармакология. Первые космонавты и астронавты, отправлявшиеся на орбиту в начале 1960-х, брали в полет целый набор медикаментов, некоторые из которых являлись специальными разработками этой отрасли. Помимо колоссальных физических перегрузок, работа космонавтов была связана с высочайшим уровнем перегрузок эмоциональных. Фактически космонавты 1960-1970-х в ходе своей работы испытывали на себе стресс современного жителя мегаполиса, помноженный в несколько раз. Традиционные анксиолитики, успешно решавшие задачи в общей медицине, космонавтам не подходили. Они снимали тревогу, но вызывали седативный эффект, тем самым ухудшая концентрацию внимания и скорость реакции. От фармакологов требовалось новое средство, которое сохраняло бы работоспособность космонавтов на максимальном уровне.

В условиях масштабности этой задачи советская фармакология сделала большой шаг вперед. Первый в СССР бензодиазепиновый транквилизатор бромдигидрохлорфенилбензодиазепин был создан Сергеем Борисовичем Середениным (ныне академиком двух российских академий наук) и его научной командой. Сложность "космической" разработки заключалась в том, что многие противотревожные препараты приводили к разным эффектам: в опытах на мышах некоторые из них после применения препарата начинали яростнее бороться за свое существование, тогда как другие, наоборот, чрезмерно успокаивались тогда, как ситуация требовала от них решительных действий.

Проанализировав эти особенности, ученые под руководством С.Б. Середенина разработали молекулу фабомотизола, которая решала эту сложную задачу и оказывало положительное влияние в большинстве случаев.

Молекула фабомотизола воздействовала на особые белки, расположенные внутри нервных клеток, за счет чего они перемещались к поврежденному стрессом участку и восстанавливали его. Вопреки популярному мифу, нервные клетки могут восстанавливаться.

В начале 2000-х годов новая молекула была зарегистрирована под названием Афобазол, а экспертами ВОЗ препарату было присвоено международное непатентованное название – фабомотизол.

Исследования фабомотизола показали, что он может быть эффективен в разных сферах терапии, но основным и наиболее актуальным применением фабомотизола (Афобазола) является помощь людям в преодолении симптомов продолжительного стресса: он устраняет тревожность, напряжения, беспокойство. Решение, пригодное для космонавтики, оказалось более чем актуальным для обычных современных жителей мегаполисов.

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