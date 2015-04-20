ЦБ выпустит монету в честь 50-летия выхода человека в открытый космос

Фото: пресс-служба Центробанка

Центробанк с 21 апреля 2015 года выпустит в обращение памятную серебряную монету в честь 50-летия со дня первого выхода человека в открытый космос, сообщает пресс-служба регулятора.

Монета номиналом три рубля весит 31,1 грамма и имеет диаметр 39 миллиметров. Она выпущена тиражом 5 тысяч штук.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение эмблемы Банка России – двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом "Банк России". Также по окружности выведены надписи, разделенные точками: номинал монеты – "Три рубля" и дата – "2015 года", между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе Менделеева (Ag), проба сплава (925), товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение космонавта в открытом космосе рядом с космическим кораблем на фоне звезд, Солнца и выполненной в цвете Земли. Вверху по окружности нанесена надпись: "50 лет со дня первого выхода человека в открытый космос".

Кроме того, с лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты рифленая.

В Центробанке подчеркивают, что монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу без всяких ограничений.

Отметим, что первый выход в отрытый космос был совершен советским космонавтом Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года с борта космического корабля "Восход-2". Леонов пробыл за пределами корабля 12 минут 9 секунд.

Добавим, что с начала 2015 года Центробанк выпустил порядка 10 памятных монет, в том числе в честь 150-летия художника Валентина Серова, 100-летия пианиста Святослава Рихтера, 70-летия победы в Великой Отечественной войне, 175-летия композитора Петра Чайковского и другие.