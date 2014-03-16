В "Экспериментаниуме" рассказали о влиянии невесомости на организм

В Музее занимательных наук "Экспериментаниум" рассказали о космонавтах

В музее занимательных наук "Экспериментаниум" рассказали о профессии космонавта, состоянии невесомости и процессах, которые происходят в организме человека, находящегося вне земного притяжения. Онлайн-трансляцию интерактивной лекции "Тяготы невесомости" провело сетевое издание M24.ru.

"Экспериментаниум" - музей занимательных наук, где посетители могут принять непосредственное участие во всевозможных опытах и экспериментах. "Экспериментаниум" был открыт в 2011 году для увлекательного изучения законов точных наук и явлений природы. Более 250 интерактивных экспонатов музея рассказывают о механике, электричестве, магнетизме, акустике, демонстрируют оптические иллюзии, головоломки и другие научные открытия и изобретения. Коллекция экспонатов музея постоянно пополняется, разрабатываются новые образовательные и развлекательные программы.

Имена, названия и понятия, прозвучавшие в лекции

Юрий Гагарин (9 марта 1934 - 27 марта 1968) - советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза. 12 апреля 1961 года стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космос. Ракета-носитель "Восток" с кораблем "Восток", на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут пребывания в космосе Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалеку от города Энгельса. С 1962 года 12 апреля стали отмечать в СССР как День космонавтики.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области, выполняя учебный полет на самолете МиГ-15УТИ. Точная причина и обстоятельства гибели летчика до сих пор остаются невыясненными.

"Спутник-1" - первый искусственный спутник Земли, запущенный на орбиту 4 октября 1957 года. Запуск был осуществлен с 5 научно-исследовательского полигона министерства обороны СССР "Тюра-Там", получившего впоследствии название космодром "Байконур", на ракете-носителе "Спутник", созданной на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

Над созданием искусственного спутника Земли, во главе с основоположником практической космонавтики С.П. Королевым, работали ученые: М.В. Келдыш, М.К. Тихонравов, Н.С. Лидоренко, В.И. Лапко, Б.С. Чекунов, А.В. Бухтияров и другие.

Дата запуска считается началом космической эры человечества, а в России отмечается как памятный день Космических войск.

GPS (англ. Global Positioning System - "система глобального позиционирования") - спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположениe во всемирной системе координат. Позволяет в любом месте Земли (не включая приполярные области) почти при любой погоде, а также в космическом пространстве вблизи планеты определить местоположение и скорость объектов. Система разработана, реализована и эксплуатируется Министерством обороны США.

Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) — советская и российская спутниковая система навигации, разработана по заказу Министерства обороны СССР. Одна из двух функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации. Предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Доступ к гражданским сигналам ГЛОНАСС в любой точке земного шара, на основании указа президента РФ, предоставляется российским и иностранным потребителям на безвозмездной основе и без ограничений.

МКС (Международная космическая станция) - пилотируемая орбитальная станция, используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. Это совместный международный проект, в котором участвуют 15 стран, в том числе: Бразилия, Германия, Испания, Италия, Канада, Россия, США, Франция, Швейцария, Япония и др. Управление МКС осуществляется: российским сегментом из Центра управления космическими полетами в Королеве, американским сегментом из Центра управления полетами имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Между центрами идет ежедневный обмен информацией.

"Мир" ("Салют-8") - советская и российская орбитальная станция третьего поколения, представлявшая собой сложный многоцелевой научно-исследовательский комплекс, первая орбитальная станция модульного типа. Была выведена на орбиту в феврале 1986 года, 23 марта 2001 года затоплена в Тихом океане.

"Салют" - орбитальные станции второго поколения, созданные по программе гражданских пилотируемых станций СССР "Долговременная орбитальная станция". Предназначались для проведения научных, технологических, биологических и медицинских исследований в условиях невесомости.

Корнуолл - графство на юго-западе Англии с населением 515 тыс. человек. Является частью герцогства Корнуолл, которое принадлежит наследнику британского престола и является источником его персональных доходов. Известно, что половину дозы среднегодового облучения жители Великобритании получают в результате вдыхания радона - бесцветного радиоактивного газа, который присутствует в почве практически повсеместно. В частности, в Корнуолле уровень радона в четыре раза выше, чем в других частях страны. Согласно исследованиям британских ученых, никакого негативного влияния естественный радиационный фон на здоровье людей не оказывает.

"Конкорд" - англо-французский сверхзвуковой пассажирский самолет, один из двух (вместе с Ту-144) типов сверхзвуковых самолетов, находившихся в коммерческой эксплуатации. С момента создания компании - в 1962 году - было изготовлено 20 самолетов. "Конкорды" эксплуатировались авиакомпаниями British Airways и Air France. 25 июля 2000 года один самолет был потерян в катастрофе при вылете из парижского аэропорта "Шарль де Голль", погибло 113 человек, из них на борту - 100 пассажиров и 9 членов экипажа. Эта катастрофа, а также сокращение рынка авиаперевозок из-за убыточности стали основными причинами прекращения эксплуатации "Конкордов" на коммерческих авиалиниях в 2003 году.

Программа "Аполлон" - программа пилотируемых космических полетов НАСА, принятая с целью осуществления первой пилотируемой высадки на Луну. Стартовала в 1961 году и была завершена в 1975 году. 20 июля 1969 года в ходе полета "Аполлон-11" Нил Армстронг и Базз Олдрин совершили первую высадку на Луну. Всего по программе "Аполлон" были совершены 6 успешных высадок астронавтов на Луну (последняя — в 1972 году). До этого никогда прежде в истории человечества люди не высаживались на другом астрономическом объекте.

Перегрузка — отношение абсолютной величины линейного ускорения, вызванного негравитационными силами, к ускорению свободного падения на поверхности Земли. Часто перегрузка выражается в единицах ускорения свободного падения g. Перегрузка в 1 единицу (то есть 1 g) численно равна весу тела, покоящемуся в поле тяжести Земли. Перегрузка в 0 g испытывается телом, находящемся в состоянии свободного падения под воздействием только гравитационных сил, то есть в состоянии невесомости. При положительной перегрузке кровь уходит от головы в ноги, желудок опускается вниз. При отрицательной перегрузке увеличивается приток крови к голове.

"Банджи-джампинг" - широко распространенный в мире аттракцион, в России часто называемый "тарзанка", хотя и имеющий с ней мало общего. Участников привязывают к длинному резиновому канату, на котором они совершают прыжок вниз. При прыжке с моста "Эвропабрюкке" в Тироле (высота 192 м) фаза падения длится около 6 секунд. При этом достигается скорость падения около 120 км/ч, и канат растягивается с 40 до примерно 170 метров. После максимального растяжения канат сокращается, и прыгун снова находится в фазе свободного падения, но на этот раз оно направлено вверх.

Отолиты - твердые образования, расположенные на поверхности клеток, воспринимающих различные механические раздражения; часть органа равновесия у некоторых беспозвоночных, всех позвоночных и человека. В переводе с греческого термин "отолиты" означает ушные камни. Это миниатюрные минеральные образования в органах равновесия многих беспозвоночных и всех позвоночных. Слегка переваливаясь под действием силы тяжести при изменениях положения животного или человека, они вызывают механическое раздражение подлежащих волосковых рецепторных клеток и появление соответствующих сигналов, направляющихся в мозг.

Остеопороз – заболевание, характеризующееся разрежением губчатого слоя кости из-за частичного рассасывания костного вещества. Может быть следствием нарушений местного или общего обмена веществ. Возникает при воспалительных заболеваниях суставов, травмах (особенно переломах) с повреждением крупных сосудов и нервов, при отморожениях и ожогах, полиомиелите и других поражениях нервной системы.

Гидроксид лития (LiOH) - неорганическое основание щелочного металла лития, представляет собой бесцветные кристаллы. Гидроксид лития используют для получения солей лития; как компонент электролитов в щелочных аккумуляторах и поглотитель углекислого газа в противогазах, на подводных лодках и космических кораблях. Применяется также в стекольной и керамической промышленности.

"Аполлон-13" - американский пилотируемый космический корабль из серии Аполлон. Из летавших к Луне - единственный, на котором в полете произошла серьезная авария. На третий день после старта – в апреле 1970 года, на космическом корабле взорвался кислородный бак, что вывело из строя две из трех батарей топливных элементов, обеспечивающих электроснабжение отсека экипажа командного модуля.

Екатерина Левина